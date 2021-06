Covid, ospedali si svuotano ma vaccini rallentano. Variante Delta: pochi dati

Da inizio aprile gli ospedali si sono svuotati del 92,2% in area medica e del 90,3% in terapia intensiva, ma la campagna vaccinale rallenta: le forniture sono al di sotto delle previsioni (-20 milioni di dosi), e 2,5 milioni di over 60 son ancora senza la prima dose.

Inoltre, nella settimana del 16-22 giugno 2021 si rileva, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi di coronavirus, 7.262 vs 11.440, (figura 1) e dei decessi da Covid, 221 vs 411, (figura 2). In calo anche gli attualmente positivi (72.964 vs 105.906), le persone in isolamento domiciliare (70.313 vs 102.069), i ricoveri con sintomi (2.289 vs 3.333) e le terapie intensive (362 vs 504) (figura 3). Sono questi i dati rivelati dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

In particolare, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

- Decessi: 221 (-46,2%)

- Terapia intensiva: -142 (-28,2%)

- Ricoverati con sintomi: -1.044 (-31,3%)

- Isolamento domiciliare: -31.756 (-31,1%)

- Nuovi casi: 7.262 (-36,5%)

- Casi attualmente positivi: -32.942 (-31,1%)