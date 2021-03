Sono sei i dipendenti risultati positivi al tampone rapido per il Covid in un call center a Rende, in provincia di Cosenza. La task force dell'Asp di Cosenza si muoverà nelle prossime ore per circoscrivere il possibile focolaio, sottoponendo test molecolari a tutti i dipendenti, che ComData, l'azienda, ha messo in smartworking per sicurezza.

Da quanto si comprende la situazione è sotto controllo e per l'esecuzione dei tamponi stanno venendo definiti due o tre centri drive-trough.