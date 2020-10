Covid, in Russia è record negativo: oltre 17mila casi

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Russia ha registrato oltre 17 mila casi di Covid-19 in 24 ore. Secondo l'ultimo bollettino del centro operativo per la lotta al coronavirus, i nuovi contagi diagnosticati sono 17.340, per un totale di 1.480.646 infetti. Lo riportano le agenzie russe.