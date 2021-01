Vaccini, Speranza: "Ringrazio il commissario Arcuri". Fischi in aula

Roberto Speranza, ministro della Salute, nella comunicazione alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ha sottolineato come in Italia ci sono al momento "oltre 800mila vaccinati". Grazie a questo numero "l'Italia è prima in Europa".

"Un buon risultato. Attualmente siamo la nazione d'Europa che ha somministrato il maggior numero di vaccinazioni. Non rincorriamo classifiche ma siamo soddisfatti di essere i primi in Ue".

In seguito il ministro ha voluto "ringraziare il commissario Arcuri e la sua struttura". Ma subito dopo queste parole si sono uditi fischi in aula.