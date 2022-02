Covid, via mascherine all'aperto dall'11/02. "Curva piegata grazie ai vaccini"

Covid, via le mascherine anche all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio. In arrivo il provvedimento

"In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio", lo ha detto all'Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Questo e' un segno di speranza per tutti gli italiani", ha aggiunto.

Covid, Speranza: "Curva piegata grazie ai vaccini"

"Siamo riusciti a piegare la curva grazie ai vaccini senza misure invasive". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Abbiamo una decrescita del 30% dei casi in una settimana - ha spiegato Speranza intervenendo all'Agora' PD Basilicata sul tema Pnrr - e questo e' stato possibile grazie ad una straordinaria campagna vaccinale senza particolare restrizioni per la vita delle persone. Invece grandi paesi a noi vicini, come l'Austria, l'Olanda, alcune regioni della Germania, sono stati costretti per mitigare la curva ad adottare misure ancora vicine al lockdown. L'auspicio naturalmente - ha concluso il ministro - e' che la curva possa ancora scendere nei prossimi giorni e che ci possa essere un alleggerimento sui nostri servizi ospedalieri".