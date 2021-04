Covid, il tasso di positività sale al 4%, i decessi sono 344

Covid: casi in aumento, salgono a 13.385. Il tasso di positività sale dal 3,4% al 4%

Sono 13.385 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 10.404 di ieri, con 336.336 tamponi, 34 mila più di ieri. Il tasso di positività sale dal 3,4% al 4%. I decessi sono 344, a fronte dei 373 di ieri, con il totale delle vittime che supera quota 120 mila, 120.256 in tutto. I ricoveri continuano a calare: le terapie intensive scendono ancora, sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale.