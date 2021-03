Covid, tasso di positività scende al 6,35%. 297 morti, +50 terapie intensive

Sono 24.036 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 378.463 tamponi, con l'indice di positività al 6,35%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 297 morti, che portano il totale delle vittime a 99.271 da inizio pandemia. Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva dove attualmente ci sono 2.525 persone (+50 da ieri). I guariti sono in totale 2.467.388 (+13.682), gli attualmente positivi 456.470 (+10.031). Questi i dati del bollettino odierno forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

