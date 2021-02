Covid, Unicef si accorda con 10 compagnie aeree per consegnare i vaccini

L'Unicef consegnerà vaccini in tutto il mondo grazie alle maggiori compagnie aeree

L'Unicef ha annunciato un accordo con più di una dozzina di grandi compagnie aeree internazionali che sosterrà la consegna dei vaccini contro il covid-19 in tutto il mondo. La "missione" coinvolge AirBridgeCargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Iag Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Saudia, Singapore Airlines, Qatar Airways e United Airlines, riferisce alla Efe una portavoce dell'Unicef.

Secondo una nota, nell'ambito della Humanitarian Air Cargo Initiative lanciata di recente, le compagnie aeree hanno firmato accordi con l'Unicef "per sostenere la prioritizzazione delle consegne di vaccini covid-19, medicine essenziali, dispositivi medici e altre forniture essenziali per rispondere alla pandemia". L'iniziativa dell'agenzia delle Nazioni Unite, che collega le compagnie aeree con copertura in un centinaio di paesi, mira anche a stabilire un meccanismo globale di preparazione logistica "per altre crisi umanitarie e sanitarie a lungo termine".