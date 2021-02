Covid, Usa pronti a distribuire 3-4 milioni di dosi di vaccino J&J dopo ok Fda

La settimana prossima il governo degli Stati Uniti distribuirà dai 3 ai 4 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson se la Food and Drugs Administrion (Fda) nel frattempo avrà emesso l'autorizzazione di emergenza alla somministrazione. Lo ha fatto sapere Jeff Zients, coordinatore della strategia contro la pandemia dell'amministrazione Biden. "Johnson & Johnson ha annunciato che ha come obiettivo consegnare un totale di 20 milioni di dosi per la fine di marzo", ha aggiunto Zients. Oggi l'Fda ha "confermato la sicurezza e l'efficacia della dose singola del vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson, in particolare contro i casi gravi". Il via libera definitivo appare quindi molto vicino.