Covid variante Delta: quarantena per britannici ma rischio tifosi gallesi

"Perché l'ordinanza sulla quarantena dal Regno Unito è valida da lunedì quando domenica sono previsti a Roma migliaia di tifosi gallesi? Bisogna a dare del tempo prima che sia applicata. E cmq i tifosi sono tutti controllati". Lo dice il professor Gianni Rezza in vista di Italia-Galles degli Europei 2021, con migliaia di tifosi gallesi in arrivo della capitale. L'avvio della quarantena per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito solo dopo la partita ha creato quslche polemica e perplessità per chi ritiene possa essere un rischio accogliere senza limitazioni i tifosi del Galles.

Rischio variante Delta per Italia-Galles, Rezza: "Non si potevano bloccare i tifosi"

"Le ordinanze non le firmo io, evidentemente. Ma provo a interpretare" il senso di far entrare in vigore la misura che prevede la quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna, ha prosehuito Rezza. "Probabilmente, quando si fanno ordinanze di questo tipo bisogna dare del tempo perché vengano applicate, perché altrimenti, come è successo altre volte, si rischia di bloccare le persone nel momento in cui atterrano in Italia. Dopodiché le persone che arrivano comunque dovrebbero essere testate prima di arrivare, su questo non c'è dubbio".