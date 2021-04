Galli contro Zangrillo: "Siamo cauti, non è virogolo, suo messaggio sbagliato"

"Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l'epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio. L' impressione è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e sono sconcertanti, come ad esempio la crescita delle infezioni in Germania. Dobbiamo essere cauti anche se sta arrivando l'estate", perché "tantissimi dei non vaccinati sono in una fascia critica". Così Massimo GALLI, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Timeline' su Sky Tg24 ha commentato il tweet di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano: "Pronto soccorso S.Raffaele vuoto, vaccini e cure fanno la differenza".

