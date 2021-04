Governo, da martedì Italia "arancione". Rosse solo Campania e Valle d'Aosta

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Il dato preoccupante riguarda soprattutto gli ospedali, in particolare i reparti di terapia intensiva. L'aggressività delle varianti, specie quella inglese si fa sentire in tutto il Paese. Resta drammatico il numero dei decessi, ieri record negativo del 2021 con 627 morti in un giorno. Nonostante questo l'indice Rt scende e il governo si prepara ad allentare un po' la presa, quasi tutta Italia da martedì - si legge su Repubblica - si tingerà di arancione, fatta eccezione per la Campania e la Valle d'Aosta che resteranno in zona rossa. Nel cambio di fascia sperano in particolare sette delle nove regioni attualmente in rosso che, negli ultimi giorni, hanno visto l’incidenza dei contagi scendere al di sotto della soglia dei 250 ogni 100.000 abitanti che il governo Draghi ha indicato come nuovo parametro, ma se chi entra in rosso per l’Rt deve restarci almeno due settimane, chi invece ci entra per l’incidenza può cavarsela anche in una.

E dunque, - prosegue Repubblica - delle nove regioni con le restrizioni più dure, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Calabria potrebbero già oggi avere numeri da arancione, mentre Valle d’Aosta e Campania non hanno speranze di lasciare il rosso. Questi dati però scontano una evidente anomalia: il minor numero di tamponi fatto durante i giorni di Pasqua (102.000) e Pasquetta (112.000) ma anche il sabato della vigilia (250.000), molti di meno rispetto alla media giornaliera che ormai viaggia tra i 300 e i 350.000 test quotidiani. Dunque, meno tamponi meno positivi e ovviamnte una minore incidenza di casi ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana