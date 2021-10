Gran Bretagna, incubo Covid. 200 morti al giorno e nuova mutazione della Delta

Gran Bretagna, incubo Covid. 200 morti al giorno e la "Delta plus"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma chi è ripiombato nell'incubo è la Gran Bretagna. I numeri di nuovi contagiati e morti giornalieri sono saliti ai livelli del marzo scorso. Non sta pagando quindi - si legge su Repubblica - la scelta del premier Boris Johnson, il liberi tutti concesso da luglio: niente obbligo di mascherine e Green Pass. E così, i casi di coronavirus sono riesplosi nelle ultime settimane oltremanica. Solo ieri 43.738 (su circa 1 milione di test), per un totale di 312.231 complessivi negli ultimi 7 giorni, ossia 43.646 in più rispetto alla settimana precedente (+16,1%). Questo nonostante una copertura vaccinale molto estesa (86% con almeno una dose della popolazione con più di 12 anni, 79% due dosi).

Il numero di nuovi casi - prosegue Repubblica - è in buona parte relativo a studenti di medie e superiori, oltre ad anziani a stretto contatto con scolari. Inoltre, l’immunità soprattutto in anziani e più vulnerabili, sta scemando prima che in altri Paesi, perché il Regno Unito ha iniziato a vaccinare prima di tutti in Europa. È inoltre noto che la diffusione del virus favorisce le sue mutazioni. Sotto osservazione degli scienziati inglesi ora c’è la AY.4.2., una sorta di “Delta plus”, che per ora interessa il 6% dei casi. Sembrerebbe del 10% più trasmissibile e resistente, anche se non è stata ancora classificata come “variante preoccupante” dagli esperti.