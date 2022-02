Green Pass, Bassetti: "Stop dal 31 marzo". Sondaggio: sei d'accordo? Vota

"Dal 31 marzo basta al Green pass. Che senso ha mantenere questo strumento? Anche chi ha il Green pass è stufo di questo strumento. Altrimenti servirà dire che il Green pass oltre il 31 marzo verrà mantenuto per una decisione politica ma non si dica per una scelta sanitaria". E' quanto ha detto Matteo Bassetti, infettivologo e primario dell'Ospedale San Martino di Genova, a Radio Cusano Campus.

Green Pass, Bassetti: "Da 31 marzo basta"

"La mia idea sul Green pass nasce prima delle minacce. Ho sempre pensato che il Green pass servisse a far vaccinare le persone ed ha funzionato. Dalla sua introduzione abbiamo guadagnato il 30% di vaccinati in 5 mesi. Dopodichè dobbiamo tirare una riga. A fine marzo avremo un 95% di popolazione guarita o vaccinata. Quindi dal 31 marzo basta al Green pass", ha aggiunto.

Leggi anche