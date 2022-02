Anni 20 Notte, il direttore Perrino: "Green Pass? Aboliamolo subito" SONDAGGIO

"Il Green Pass? Aboliamolo da domani", spiega il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino a “Anni 20 Notte”, il programma condotto da Francesca Parisella con la presenza in studio dell’editorialista Alessandro Giuli, in onda il giovedì su Rai2.

"Se prendi il caffè in giorni diversi allo stesso bar, ogni volta devi esibirlo. Io ho detto al barista 'ma lo avete preso ieri'. E lui mi ha risposto 'non vale, dobbiamo prenderlo tutti i giorni'. Certo, ci sono ragioni di privacy. Ma che senso ha tutta questa messinscena? Oltretutto andiamo verso l'uscita dalla pandemia. Gli esperti spiegano che Omicron ci porterà in una condizione endemica. Quindi togliamo il Green Pass che stimola conflittualità tra cittadini. Il barista che deve diventare una specie di vigile urbano. E così il negoziante, il libraio..."

