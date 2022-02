Governo, caro bollette: sconti del 20% fino a marzo. Solo 5 mld in cassa

Governo, caro bollette: i partiti chiedono un maxi intervento da 10 mld

Il governo è alle prese con il caro bollette di luce e gas. L'ulteriore impennata dei prezzi ha fatto scattare l'allarme e adesso il premier Draghi, sulla spinta dei partiti che compongono la maggioranza, ha deciso di cercare nuove risorse per tentare di contrastare il problema che si fa sempre più preoccupante.. Al Tesoro - si legge sul Corriere della Sera - si stanno passando in rassegna le risorse disponibili senza ricorrere a nuovo deficit (scostamento di bilancio) escluso anche da Draghi, e al momento ci sarebbero sul tavolo circa 5 miliardi, tra maggiori entrate e altre poste di bilancio, ma la maggioranza preme perché la cifra aumenti, così da tutelare maggiormente le famiglie a basso reddito e le imprese. Maurizio Landini, segretario della Cgil alza la voce. "Continuare a calcolare gli aumenti salariali sulla base dell’indice Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato) depurato dai prezzi energetici non è accettabile" , perché essendo proprio luce e gas a far schizzare i prezzi «significherebbe autorizzare una riduzione dei salari, anziché aumentarli".

Anche per questo - prosegue il Corriere - è urgente frenare il più possibile gli aumenti sul fronte dell’energia dove, secondo un rapporto di S&P l’Italia resta in testa alla classifica dei prezzi in Europa. Ma anche se il governo dovesse decidere una proroga dell’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette, per ora valido solo nel primo trimestre, e già costato 5,5 miliardi, si tratterebbe comunque di un intervento parziale perché gli oneri incidono per circa il 20% sulla bolletta della luce e ancora meno su quella del gas. Si sta quindi ragionando anche su interventi più strutturali come l’utilizzo delle riserve di gas e l’aumento della produzione nazionale per poi rivendere queste forniture aggiuntive a prezzi calmierati.

