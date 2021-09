Green Pass in mensa, Anir Confindustria: "Giusto, sono luoghi di lavoro"

"Abbiamo da sempre sostenuto la necessità del green pass per tutti, mense aziendali comprese: certificato che vale sia per gli addetti della ristorazione collettiva, sia per gli utenti che sono anch’essi lavoratori nei luoghi presso cui fruiscono del servizio ( ospedali, scuole, caserme, aziende pubbliche e private etc..).

Si tratta di una scelta di buon senso che chiarisce e aiuta le aziende del settore poiché consentirà di ripartire in sicurezza, senza discriminazioni e ambiguità su chi deve controllare le certificazioni". Lo dichiara in una nota Massimiliano Fabbro, presidente di ANIR-Confindustria, l’associazione nazionale delle imprese di ristorazione collettiva.