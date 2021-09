Green Pass scuola, Tar: “Giusto sospendere docenti che non ce l’hanno”

Il Tar del Lazio con i decreti monocratici 4531 e 4532 depositati oggi ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione con cui e' stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico.

Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, "in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta ne' puo' essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".

E' quanto si legge nei decreti con i quali la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l'istanza dell'Anief contro i provvedimenti del ministero dell'Istruzione che disciplinano il possesso del Green pass. "In ogni caso - sottolineano i giudici - il predetto diritto e' riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2".

Green pass, Tar Lazio: “Giusto che il costo del tampone cada sul docente”

La presentazione di un test molecolare o antigenico "in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facolta' rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed e' stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".

E' quanto afferma il Tar del Lazio nei decreti con i quali viene respinta l'istanza di sospensiva dei provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione in materia di Green pass

Green pass, Tar Lazio: “Corretta la sospensione dei docenti”

In caso di mancato possesso del Green pass, "l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni e' correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicita' delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente". E' quanto afferma il Tar del Lazio nei decreti con i quali viene respinta l'istanza di sospensiva dei provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione in materia di 'certificazione verde'.

In particolare, si legge ancora nei decreti, "relativamente alla prospettata illegittimita' degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato e' meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non puo' configurare quella situazione di estrema gravita' ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti".

Green pass, Tar Lazio: “Docenti 'controllori' non violano la privacy”

Con riferimento "all'asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali", e "premesso che tale aspetto dovra' essere disciplinato dal Dpcm che dovra' essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali", il Tar del Lazio rileva che "nessun addebito potra' essere imputato al personale docente che, nell'effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l'esito degli stessi al dirigente scolastico".

"Analoga conclusione - osserva il Tar - vale per l'altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto, tenuto conto, altresi', che tale obbligo informativo e' essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza".