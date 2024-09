Striscia la Notizia, per la prima volta sul bancone ci sarà un "velino": chi è Gianluca Briganti

Gianluca Briganti sarà il primo "velino" nella storia di Striscia la Notizia. Ha partecipato a diversi musical internazionali e show televisivi in Italia

Lunedì 23 settembre andrà in onda la nuova edizione di Striscia la Notizia con Michelle Hunziker e Nino Frassica alla conduzione. Ieri nella conferenza stampa di presentazione del programma è stato confermato che per la prima volta sul bancone del tg satirico ci sarà un "velino". Insieme alla 21enne Beatrice Coari ci sarà anche il 37enne Gianluca Briganti.

Beatrice Coari nasce a Genova e dopo il liceo linguistico si iscrive al corso di Economia delle Aziende Marittime, della logistica e dei Trasporti all'Università di Genova. La nuova velina parla tre lingue (inglese, francese e spagnolo) e coltiva la passione per la danza da quando aveva 4 anni. Nel 2023 si aggiudica il titolo di Miss Miluna Liguria. "La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva", ha dichiarato.

Gianluca Briganti nasce a Viareggio da madre cilena e padre napoletano. Già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Dopo un periodo dedicato al calcio, a 19 anni riscopre la passione per la recitazione e il ballo. Nel 2010 si diploma all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano e inizia a lavorare nei più famosi musical europei come Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano).

In tv ha partecipato a Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video). E' stato il primo italiano nel cast del Magic Mike live.