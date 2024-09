Sangiuliano: l'ex ministro denuncia Maria Rosaria Boccia. Antonio Ricci: "Si è invaghito di un corazziere biondo"

Sangiuliano: ex ministro denuncia Boccia, indaga pm Roma

L'ex ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano ha depositato ai magistrati della procura di Roma una denuncia contro l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il fascicolo di indagine sara' coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi.

La notizia arriva nel giorno in cui il produttore di Striscia La Notizia, Antonio Ricci, presentando la 37esima edizione del programma satirico, ha dato la sua chiave di lettura: "Certi personaggi non finiscono di stupirci. Io rimpiangevo il fatto che Sangiuliano ci avesse messo in difficolta', dopo le dimissioni pensavo che fosse finita li' la questione invece lei sta ancora dando fieno per i nostri cibi percio' prevediamo che ancora per una settimana si potra' parlare di questa storia". Lo ha detto Antonio Ricci, direttore di Striscia la notizia, durante la conferenza stampa di presentazione della 37 esima edizione del programma. A chi gli ha chiesto se crede al complotto, ha risposto: "La realta' dei fatti e' molto semplice a volte: Sangiuliano si e' invaghito di questo corazziere biondo. Se lui non si fosse fatto ingarbugliare non c'e' stato nessun complotto". Per Ricci "lei e' stata molto brava a creare su di se' la curiosita'". Del resto "basta che ci metti di mezzo una donna Siamo una repubblica fondata sul fotoromanzo".