Nuovo Dacia Duster, debutto ufficiale sul mercato italiano con un weekend di porte aperte

Il prossimo weekend del 21 e 22 settembre segna l'inizio ufficiale delle consegne di Nuovo Dacia Duster in Italia, con un evento di porte aperte dedicato al lancio della terza generazione

di uno dei modelli più amati del mercato. Dopo mesi di attesa dal reveal mondiale e dall'apertura degli ordini, il SUV che ha rivoluzionato il concetto di accessibilità e avventura debutta finalmente nelle concessionarie italiane, pronto a soddisfare le aspettative di migliaia di clienti.

Nuovo Dacia Duster: la terza generazione del SUV iconico

Il Nuovo Dacia Duster arriva sul mercato italiano forte di un notevole portafoglio ordini già raccolto nei mesi scorsi. Questo successo è dovuto in gran parte al vincente rapporto qualità-prezzo, che ha sempre contraddistinto il modello, ma anche alla sua capacità di adattarsi alle esigenze moderne con motorizzazioni ibride e tecnologie avanzate.

Scelto in modo prevalente nelle versioni di alta gamma come Journey ed Extreme, Duster ha attratto migliaia di persone, alcune delle quali hanno deciso di ordinarlo "a scatola chiusa", senza averlo visto dal vivo. Questo dimostra l'elevata fiducia che i clienti ripongono nel marchio e nelle prestazioni del nuovo modello.

Offerta finanziaria dedicata per il nuovo Dacia Duster Hybrid 140

In occasione del lancio, Dacia propone una offerta finanziaria esclusiva per la versione Hybrid 140 del Nuovo Duster in allestimento Journey, il top di gamma. Grazie a questa promozione, con un anticipo di 5.630 euro, sarà possibile mettersi al volante del SUV con una rata mensile di 149 euro per 36 mesi. Il TAN è del 3,49%, il TAEG del 4,43% e la rata finale ammonta a 19.530 euro.

Questa formula di finanziamento rende il Nuovo Dacia Duster ancora più accessibile, confermando la volontà del marchio di democratizzare il concetto di SUV, offrendo un veicolo avventuroso e ricco di contenuti tecnologici a un prezzo competitivo.

Un SUV pensato per l’avventura e la vita quotidiana

Fin dalla sua prima apparizione, il Dacia Duster ha saputo distinguersi per la sua capacità di offrire avventura e vita all’aria aperta a un vasto pubblico. Con la nuova generazione, Duster mantiene la sua vocazione all’avventura, ma si rinnova completamente in termini di design, qualità costruttiva, tecnologia e comfort.

Il nuovo modello è perfetto sia per affrontare percorsi impegnativi che per le avventure quotidiane, offrendo sempre un’esperienza di guida pratica, robusta e affidabile, con un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile.

Le nuove motorizzazioni ibride, come la versione Hybrid 140, arricchiscono ulteriormente la gamma, permettendo ai clienti di scegliere un SUV moderno e tecnologicamente avanzato, in grado di rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo, senza rinunciare alla concretezza che ha reso Duster uno dei SUV più apprezzati.

Comfort e tecnologia al top della categoria

Il Nuovo Dacia Duster non è solo un SUV avventuroso, ma anche un veicolo che offre un alto livello di comfort e tecnologia. Le motorizzazioni ibride non solo riducono i consumi e le emissioni, ma migliorano anche l'efficienza complessiva del veicolo. All'interno, il Duster offre un ambiente spazioso e moderno, con dotazioni pensate per migliorare l'esperienza di guida e il benessere dei passeggeri.

Tra le tecnologie di bordo, spiccano sistemi avanzati di assistenza alla guida, connettività all'avanguardia e soluzioni pensate per il comfort quotidiano, confermando Dacia come uno dei marchi leader nel rendere accessibili contenuti premium a un ampio pubblico.

Con il lancio ufficiale del Nuovo Dacia Duster in Italia, il weekend del 21 e 22 settembre rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire da vicino questo SUV iconico. Innovazione, avventura e accessibilità sono le caratteristiche che continuano a distinguere il Duster, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile, affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.