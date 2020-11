Incontro governo-regioni sui parametri. Speranza: "Non sottovalutare la fase"

La zona rossa potrebbe presto allargarsi ad altre regioni. "Fino al 3 dicembre non è in discussione" il sistema dei parametri alla base della suddivisione delle regioni in zona rossa, arancione e gialla, ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia stamattina su Raiuno. "Oggi ci sono alcune Regioni in rosso, non escludo che ce ne possano essere altre nei prossimi giorni. Questo dipende dai dati del monitoraggio di ogni settimana", aggiunge. In particolare la situazione in Puglia "dipende dai dati. Fa bene Emiliano a chiedere restrizioni e essere rigoroso. Se lo chiede per due province, se ci sono le condizioni, ha senso chiederlo per tutta la regione nella prima fase. Ma aspettiamo i dati".

Intanto si è tenuta nel pomeriggio la riunione tra Governo e Regioni con al centro alcuni dei temi legati alla gestione della pandemia di Coronavirus, tra i quali proprio i 21 parametri per decidere le zone gialla, arancione e rossa. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato la riunione in videoconferenza, sollecitato ieri dalla stessa conferenza delle regioni. Presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.

"Nessuno sottovaluti la serieta' della situazione. La pressione sulle strutture sanitarie e' molto alta. Non si puo' assolutamente scambiare qualche primissimo e ancora insufficiente segnale incoraggiante in uno scampato pericolo". Queste sarebbero state le parole del ministro della Salute Roberto Speranza al tavolo con le Regioni, da quanto apprende l'Ansa. I primi segnali positivi, avrebbe sottolineato a quanto viene riferito da chi e'presente, sono "frutto delle misure che abbiamo assunto nelle ultime settimane".