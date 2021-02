"Vaccino AstraZeneca? Quasi inutile. Su variante sudafricana efficacia al 10%"

Vaccini, "Astrazeneca efficace al 10% su variante sudafricana". Il nuovo studio

L'efficacia dei vaccini di AstraZeneca è del 10% sui casi di contagio lieve o moderato relativi alla variante sudafricana del coronavirus (non autoctona né dominante nel paese africano). E' quanto emerso, si legge su Ticinonline, da studi preliminari, in attesa di validazione, condotti nello stesso Sudafrica.

La ricerca svolta dall'Università di Witwatersrand era volta a verificare se l'efficacia del vaccino risulta garantita almeno per il 60% dei casi: "Non ci siamo arrivati, nemmeno lontanamente", ha spiegato alla BBC il responsabile Shabir Madhi, "questo significa che, anche con uno studio più esteso, difficilmente si potrà arrivare al 40-50% d'efficacia".

Stando ai media britannici, lo studio è stato effettuato su scala ridotta, e secondo gli scienziati proverebbe un'efficacia del vaccino ridotta per i casi meno gravi, sui giovani e sui sani, mentre per i casi più gravi non è stata segnalata al momento alcuna deficienza. Il Sudafrica, in attesa di ulteriori sviluppi, ha temporaneamente stoppato la campagna vaccinale.