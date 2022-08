ll Ceo di Pfizer si è preso il Covid. "Avevo fatto quattro dosi di vaccino"

ll Ceo Pfizer è in isolamento e si sta curando con il Paxlovid

L'emergenza Covid non risparmia nessuno. La malattia continua a colpire in tutto il mondo e questa volta a farne le spese, seppur in forma lieve, è stato il Ceo della casa produttrice del vaccino Pfizer: Albert Bourla. A dichiararlo è stato lo stesso manager tramite i social. "Sono grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e mi sento bene", ha rassicurato. Bourla ha aggiunto di trovarsi in isolamento domiciliare e di aver iniziato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda.

Bourla ha specificato che il medicinale ha ottenuto l’autorizzazione della Fda (Food and Drugs Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) nelle cure domiciliari. Il Ceo di Pfizer non manca di unire al messaggio una nota di ottimismo: "Siamo arrivati ​​così lontano nei nostri sforzi per combattere questa malattia che sono fiducioso che avrò una pronta guarigione. Sono incredibilmente grato per gli instancabili sforzi dei miei colleghi di Pfizer che hanno lavorato per rendere disponibili vaccini e trattamenti per me e per le persone in tutto il mondo".