Coronavirus, vaccino Pfizer approvato a Londra: al via la prossima settimana

In Gran Bretagna e' stato approvato dall'ente regolatore l'utilizzo del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech. Il ministro della Sanita' britannico, Matt Hancock, ha detto che l'Nhs, il sistema sanitario nazionale, e' pronto e che la campagna di vaccinazione comincera' dalla prossima settimana.

Vaccino: Ceo Pfizer, ok britannico "momento storico" battaglia

Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, la societa' farmaceutica che ha messo a punto il vaccino contro il nuovo coronavirus, approvato per l'uso in Gran Bretagna, ha definito la decisione dell'ente regolare come "un momento storico" nella battaglia contro la pandemia.