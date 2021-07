Long Covid, sintomi e quanto dura: negli USA è allerta nazionale

Long Covid: l'Iss sottolinea l'importanza di una diagnosi preventiva dei casi di Long Covid. Negli USA si stimano 15 milioni di pazienti

Una volta guariti dal Covid-19 il calvario potrebbero non essere concluso. L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) lancia l'allarme sul cosidetto Long Covid, ovvero una condizione in cui i sintomi del Coronavirus si fanno sentire per un periodo di tempo prolungato anche dopo la scomparsa della malattia. "A distanza di oltre un anno dall’inizio della pandemia da Sars-CoV-2 - si legge nel report "Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-Covid" dell'Iss - un numero importante di persone colpite da Covid-19 presenta manifestazioni cliniche che non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica, ma possono prolungarsi precludendo un pieno ritorno al precedente stato di salute".

Long Covid sintomi: stanchezza, mialgia ma anche disturbi cardiovascolai e cognitivi

Il Long Covid può colpire qualunque soggetto, a prescindere dall'età e dalla gravità dell'infezione da Covid-19. Questa condizione presenta due forme principali di sintomi:

Manifestazioni generali

Fatica persisente

Astenia

Stanchezza eccessiva

Febbre

Debolezza muscolare

Dolori diffuse

Mialgia

Artralgia

Anoressia - diminuzione dell'appetito

Sacropenia

Manifestazioni organo-specifiche

Problemi polmonari come dispnea

Affanno

Tosse persistente

Disturbi cardiovascolari

Disturbi neurologici

Disturbi gastrointestinali

Disturbi psichiatrici

Data l'ampiezza e la diversità dei sintomi, l'Iss sottolinea quanto sia importante identificare i pazienti affetti da Long ovid e quanto serva un approccio multidimensionale che comprende aspetti clinici, cognitivi, nutrizionali, psicologici e funzionali. Ad esempio, va monitorato il decorso della malattia nelle persone affette da Covid-19 creando uno storico dei sintomi precedenti e attuali e della loro durata.

Long Covid, allarme negli USA: "Oltre 15 miioni di casi, sarà il prossimo disastro per la salute pubblica"

Il Long Covid preoccupa molto i ricercatori, in particolare negli Stati Uniti. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimano infatti che oltre 114 milioni di americani sono stati infettati dal Covid-19 fino a marzo 2021 e a seguito della pandemia nei soli USA si registreranno almeno 15 milioni di casi di Long Covid. Per gli scienziati questa patologia potrebbe diventare la più grave emergenza sanitaria a livello nazionale negli anni a venire. "I numeri e le tendenze attuali indicano che Long Covid è il prossimo disastro per la salute pubblica in futuro", si legge in un articolo sul New England Journal of medicine (Nejm).

Le persone affette da Long Covid "dovranno affrontare un'esperienza difficile e tortuosa con il sistema sanitario, alla luce della condizione clinica complessa e ambigua". Questa patologia è infatti difficilmente identificabile in quanto non ci sono test diagnostici o biomarcatori specifici come avviene per altre condizioni causate dal Covid-19 come la saturazione.