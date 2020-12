Nuovo allarme,la gente beve il gel igenizzante.Avvelenamenti, aumento del 60%

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua senza sosta. Il numero di contagiati, ricoverati e morti è altissimo e fino a quando non ci sarà un vaccino efficace e distribuito su larga scala, con la malattia bisognerà conviverci. Questo provoca nei pazienti malati, ospedalizzati ma non solo una forma crescente di depressione e un studio dell'univesità di Oxford rivela dati allarmanti. Riportato un aumento dei casi di avvelenamento con gel igenizzanti durante la pandemia.

Questi prodotti, infatti, contengono il 60-95% di alcol etilico (etanolo) o il 70-95% di alcol isopropilico e possono presentarsi sotto forma di gel, liquido o schiuma. Solo in Gran Bretagna, secondo quanto riportato dal National Poisons Information Service (NPIS), i casi di avvelenamento legati a questi prodotti sono aumentati del 61% tra 2019 e 2020, passando da 155 (tra 1° gennaio e 16 settembre del 2019) a 398 nello stesso periodo del 2020. I casi hanno riguardato non solo bambini, ma anche adulti e, addirittura, anche persone ricoverate in ospedale, ad esempio una giovane ospedalizzata per depressione e un anziano, entrambi deceduti per avvelenamento a causa di ingestione di uno di questi igienizzanti.