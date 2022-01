Polizia, arriva la fornitura di Ffp2: sono tutte rosa. Il colore che imbarazza

Polizia, le mascherine rosa diventano un caso politico. "Irrispettose"

Le mascherine Ffp2 ai poliziotti sono arrivate, ma sono tutte rosa. La questione cromatica ha creato un caso tra i sindacati e i fornitori ed è scoppiato il caos. L’arrivo dei dispositivi di protezione rosa - si legge sul Corriere della Sera - ha fatto sobbalzare il Sindacato autonomo di polizia, secondo cui c’è il rischio di danneggiare l’autorevolezza di chi indossa la divisa. Il Sap ha scritto una lettera al capo della polizia Lamberto Giannini perché, come spiega il segretario generale Stefano Paoloni, "ci è sembrato non decoroso per la divisa ricevere degli apparati di protezione come quelli giunti in alcune province".

Il sindacato - prosegue il Corriere - definisce la fornitura «inusuale» e soprattutto «in un momento in cui la narrativa ci racconta di una crescente avversione verso le forze dell’ordine — avverte Paoloni —, diventa necessario adottare sobrietà e rispetto per le divise indossate». Per il Sap «il problema non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l’uso dell’uniforme è regolamentato. Sulla base del giuramento fatto, è necessario che gli indumenti vengano portati con decoro e rispetto per l’istituzione a cui si appartiene». Da qui la richiesta di Ffp2 solo «bianche, azzurre, blu o nere».

LEGGI ANCHE

Ronzulli e la rivelazione su Borgonovo: "Mediaset ti paga e tu fai il No Vax"

Vaccini, scienziati: "stop dosi ogni 2-3 mesi. Rischio paralisi immunitaria"