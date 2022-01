Ronzulli e la rivelazione su Borgonovo: "Mediaset la paga e lei fa il No Vax"

Ronzulli vs Borgonovo, la senatrice azzurra si scontra con il giornalista de La Verità sui vaccini. E rivela: "Viene qui pagato per venire a dire alla gente di non vaccinarsi"

Se la bagarre è diventata il pane quotidiano dei talk televisivi, ieri sera a Zona Bianca oltre al solito scontro-incontro, tra chi è a favore dei vaccini e chi è contro, è successo di tutto. Nel programma, in onda su Rete 4, erano ospiti del conduttore Giuseppe Brindisi, il nuovo “prezzemolino” della tv Francesco Borgonovo, vice-direttore de La Verità, nel ruolo fisso del No Vax e No Green Pass garante della rissa e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

I due si sono scannati sul tema dei vaccini. La senatrice azzurra Ronzulli ha rivelato in diretta: “Si faccia pagare di più, visto che lei ha un contratto e viene pagato per venire qui a dire alle persone di non vaccinarsi – e aggiunge - si vergogni, ha dei morti sulla coscienza”. Come in molti sanno e riconoscono nell’ambiente di Forza Italia, Ronzulli, è il braccio destro di Berlusconi, ha influenza in Mediaset e ieri in trasmissione rappresentava quindi l’editore. Qualcosa dunque non torna.

La sua reazione rabbiosa ha fatto tremare Brindisi, gli autori e lo stesso programma Mediaset. La traduzione del suo atteggiamento è: non gradisco/ non gradiamo questo ospite. Viene da chiedersi: perché invece di fare certe piazzate non va direttamente dalla dirigenza del biscione e non chiede di non invitare più Borgonovo? Che cosa glielo impedisce?

L’impatto disarmante delle parole di Ronzulli si è subito palesato nell’imbarazzo del conduttore. Licia, infatti, indirettamente era la voce dell’editore, Berlusconi appunto (impegnato nella corsa al Quirinale). Più volte Brindisi nel corso della puntata prova a ristabilire la quiete, ma senza successo.

Tra una pubblicità e l’altra Ronzulli insiste: “No, io devo rispondere a Borgonovo”, “è un buffone”. Insulti ai quali Borgonovo risponde: “Ma che vuole da me, la pago io”. E Ronzulli replica: “Ma quali soldi, è lei quello pagato per venire qui a screditare i vaccini”. Brindisi per tre o quattro volte toglie quindi l’audio ai due contendenti, non riuscendo altrimenti a portare avanti la trasmissione. Le parole della Ronzulli in ogni modo, legate inevitabilmente al suo partito, e quindi ancora una volta di Berlusconi, non passano inosservate.

Di sicuro c’è che è l’ennesimo episodio che conferma a Borgonovo il titolo di nuovo “prezzemolino” delle tv. Ovunque vada, cambiano i salotti e le scenografie ma il copione che recita a tutte le ore e su tutti i canali resta sempre lo stesso: ascolta, interviene, interrompe e provoca la rissa. Sempre. Nasce dunque una nuova figura della tv, il rissologo. Prima era Diego Fusaro, ora forse non lo invitano più e il suo posto lo ha preso Borgonovo.

