Pregliasco: piani pandemici rivisti senza modifiche? E' previsto, può capitare

"Ricordo che nel 2009 avevamo cominciato a scrivere i nuovi piani pandemici a livello nazionale e anche territoriale. Ogni pandemia è diversa dalle altre e i piani possono essere riaperti e aggiornati. Gli elementi organizzativi generali previsti necessitano di attenzione nel tempo. Forse questi piani potevano essere fatti con maggiore efficienza". Con queste parole il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore generale dell'ospedale Galeazzi di Milano, commenta con Affaritaliani.it il caso di Ranieri Guerra e dei piani pandemici dopo le rivelazioni della trasmissione Report.

"In tutti i sistemi di qualità certificati Iso si verifica se la procedura è ancora valida e può capitare che venga ripresentata senza alcune modifiche, è previsto nella sistematicità dell'aggiornamento", spiega Pregliasco. "Non conosco la fattispiecie e non faccio certo il difensore d'ufficio di nessuno, ma non per forza un piano pandemico viene modificato quando lo si rivede. E comunque ogni pandemia ha la sua peculiarità e spesso ci troviamo spiazzati", conclude.