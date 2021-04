Riaperture, le regole: "Alle 22 già dentro casa. Bar, si consuma solo seduti"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, i numeri non accennano a diminuire come sperato. La pressione negli ospedali resta forte, specie nei reparti di terapia intensiva e il dato sui decessi si conferma drammatico, sesto Paese al mondo per numero di vittime. Nonostante questo, da oggi ripartono le zone gialle e le riaperture seppur parziali. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti a pranzo e a cena, - si legge sul Corriere della Sera - ma solo negli spazi all’aperto. Solo dal 1° giugno, sempre in zona gialla, potranno aprire anche al chiuso, però soltanto dalle 5 alle 18. Ecco tutte le regole che dovranno essere rispettate sulla base del decreto in vigore fino al 31 luglio, della circolare del Viminale e dei protocolli messi a punto dalla Fipe, la Federazione pubblici esercizi.

Le sanzioni previste per chi non rispetta le norme vanno da 400 a 1.000 euro, ridotte se il pagamento avviene entro 5 giorni. Alle 22 scatta il divieto di spostamento (tranne che per motivi di lavoro, urgenza e salute), quindi è necessario calcolare il tempo che occorre per il rientro nella propria abitazione. La circolare del Viminale ha richiamato prefetti e questori al rispetto della norma, esiste un margine solo in caso di imprevisto giustificato.

All’aperto - prosegue il Corriere - non si possono consumare cibo e bevande in piedi. E' obbligatorio il servizio al tavolo. Massimo 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza tra i tavoli deve essere di almeno un metro. I locali che non hanno spazi all’aperto, inoltre, potranno utilizzare i marciapiedi e i parcheggi su strada, ma solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione. La Fipe e l’Anci (l’associazione dei Comuni), stanno lavorando a un protocollo condiviso per lo snellimento delle procedure. Nei ristoranti al chiuso degli alberghi, il servizio è sempre consentito a pranzo e a cena, ma soltanto per i clienti che alloggiano nella struttura.