Roma-Milano, arriva il treno Covid free: test negativo 48h prima del viaggio

Treno “Covid free” in arrivo sulla Roma-Milano: si sale solo con tampone negativo

In vista di un'estate sempre più vicina, l'Italia si prepara al lancio del primo treno "Covid-free". Nei giorni scorsi l'ad di Trenitalia Luigi Corradi e il gruppo Fse Italiane guidato dall'ad Gianfranco Battisti– fa sapere il Corriere della Sera– hanno ufficializzato il progetto, che verrà sperimentato su due treni Frecciarossa fra Roma e Milano, un’andata e un ritorno senza fermate intermedie, nei giorni successivi a Pasqua. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si potrà accedere al treno solo con un certificato di negatività di un tampone, effettuato massimo entro le 48 ore prima del viaggio. Altrimenti– continua il Corriere– i viaggiatori potranno effettuare un tampone gratuito presso i gazebo della Croce Rossa Italiana che saranno presenti a Roma Termini, Milano Centrale, ma non solo. Anche a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Mestre. Lo screening verrà effettuato anche al personale di bordo, il quale si dovrà sottoporre a un test prima del viaggio. Ma in caso di positività, che cosa succede? Trenitalia– come riporta anche il regolamento– si impegna a risarcire il viaggiatore con un rimborso del 100% del biglietto. Infine, ricorda il Corriere della Sera– i treni dovranno comunque viaggiare sempre a capienza limitata, ovvero al 50%. "La ripresa– ha affermato l’ad di Trenitalia Luigi Corradi al Corriere— speriamo possa avvenire da giugno in avanti".