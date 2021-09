Speranza: "Aumento significativo prime dosi. Verso autonomia vaccinale"

Speranza, aumento significativo prime dosi vaccino Covid

"Siamo ancora dentro la pandemia, ma i risultati della campagna di vaccinazione sono molto incoraggianti: stamattina siamo al 77,4% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo, a 83.600.000 dosi somministrate, un numero molto significativo che sta crescendo e negli ultimi giorni, grazie alle scelte fatte, c'e' un aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare meglio l'epidemia". Lo ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a "Futura 2021" la tre-giorni promossa dalla Cgil.

Speranza,lavoro per autonomia Italia su produzione vaccini

"Stiamo lavorando per portare l'Italia ad avere un maggiore livello di autonomia per il futuro nella produzione di vaccini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, collegato durante un dibattito con 'Futura 2021' la tre giorni della Cgil, in corso a Bologna.

SANITA': SPERANZA, 'A LAVORO PER CRESCITA FONDO NAZIONALE IN PROSSIMI TRE ANNI

"Abbiamo bisogno di una crescita costante e molto significativa del fondo sanitario nazionale, almeno per i prossimi tre anni. E a questo stiamo lavorando. E sono sicuro che la mia sfida e battaglia per mettere più soldi sul fondo sanitario troverà sicuramente anche il sostegno delle forze sociali, dei sindacati e, in modio particolare, della Cgil". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo, a 'Futura 2021', organizzato dalla Cgil a Bologna. "Il primo grande impegno a cui dobbiamo lavorare - ha ribadito il ministro - è proprio quello di far crescere il fondo sanitario nazionale. E' questa la vera sfida delle prossime settimane che saranno decisive e in cui si deciderà anche la prossima legge di Bilancio". E' necessario, "continuare a far salire le risorse che permanentemente lo Stato impegna sulla sanità pubblica. Si tratta di risorse altre, permanenti, rispetto ai 20 miliardi dl Pnrr. Credo che questo elemento sia decisivo: alle riforme e ai finanziamenti che mettiamo in campo con il Pnrr, legati ad una stagione, dobbiamo affiancare una crescita parallela del fondo sanitario nazionale che ci consentirà di dare continuità alla parte di investimenti del personale che avviamo con il Pnrr".