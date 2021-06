Speranza non si ancora è vaccinato. Gismondo: "Così non dà l'esempio"

"Ognuno scelga come vuole". Ciò premesso, "evidentemente, a livello istituzionale, prima ci si vaccina e meglio. Si deve convincere gli altri, quindi sarebbe bello dare il buon esempio". Così all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, commentando quanto affermato da Speranza in un'intervista a 'La Stampa', in cui ha detto che non si è ancora vaccinato contro Covid-19 e lo farà tra pochi giorni dal proprio medico di famiglia.

Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi degli utenti del web, tant’è che sui social è scoppiata la polemica. Su twitter sono innumerevoli le persone che stanno utilizzando #unvaccinopersperanza. Per esempio Birbo Luddynski twitta: “A lavoro: ti sei vaccinato? -Aspetto che se lo faccia il ministro Speranza!”, oppure Zoth ironicamente esclama: “Se ci sono le varianti è colpa di Speranza che non si vaccina”.

Assieme a loro anche Lars, più polemico: “Sì, agli italiani faccio iniettare cocktail non testati di vaccini sperimentali mentre io non mi vaccino, how could you tell?”. Giacomo invece cinguetta: “E non fare il giochetto di scambiare il vaccino con la fisiologica, ok Roberto?”. Anche Emiliano è dubbioso, sostiene la polemica e scrive: “Vedrete che piuttosto si dimette, ma non si vaccina.” Chili invece è più diretto ed esclama: “Non è ammissibile avere un ministro novax “.