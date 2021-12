Stati Uniti: "Evitate viaggi in Italia, a rischio contagio anche i vaccinati"

Usa sconsigliano viaggi in Italia perché ad "alto rischio Covid", mentre crescono i contagi sia da Omicron che da Delta e la California reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso

"Evitate di andare in Italia", livello d'allarme "molto alto". È uno degli avvisi pubblicati sul sito dei Cdc, i Centri federali sanitari degli Stati Uniti, per i quali l'Italia è tornata da oggi tra le destinazioni a rischio a causa della pandemia da Covid.

I Cdc hanno elevato il livello d'allarme a '4', cioe' il più alto. Al primo punto si legge: "Evitate di andare in Italia". Al secondo: "Se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi di essere pienamente vaccinati". E al terzo: "A causa della attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori pienamente vaccinati possono essere a rischio di prendere o diffondere le varianti del Covid".

Usa, Covid: contagi in aumento

Intanto, i casi di Covid negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia hanno superato i 50 milioni, mentre i morti sono quasi 800 mila. I dati sono stati resi noti dalla Johns Hopkins University, che monitora l'andamento giornaliero dei contagi. Il numero delle persone risultate positive finora e' 50.078.410. Le vittime ufficiali sono 798.416.

Secondo l'ultima rilevazione del New York Times, il virus avrebbe provocato ben 1.276 decessi e oltre 120mila infezioni nell'arco delle ultime 24 ore. Se da una parte il Covid può contare su un bacino ancora molto ampio di cittadini non vaccinati (quelli immunizzati sono 200 milioni su 329 milioni e mezzo di abitanti), dall'altra a preoccupare è adesso anche la diffusione non ancora capillare ma comunque crescente della contagiosissima variante Omicron.

Fauci: "Terza dose di vaccino protegge da variante Omicron"

Per contrastarla, il virologo "numero 1" degli Usa, Anthony Fauci, ha lanciato l'ennesimo appello affinché il maggior numero possibile di persone si sottoponga alla dose "booster", in grado di contrastare il nuovo ceppo che, a detta dello specialista, potrebbe invece "eludere" i sieri di tipo mRna con un'assunzione limitata a due dosi.

Fauci ha spiegato che una vaccinazione extra è in grado di fornire una protezione "ottimale" contro Omicron. "I dati preliminari - ha detto il virologo - mostrano che quando si fa un richiamo, ad esempio una terza dose di un vaccino di tipo mRNA, il livello di protezione sale abbastanza in alto da poter agire bene contro l'Omicron".

Obbligo di mascherina al chiuso in California

Nel frattempo, di fronte alla risalita dei contagi che sta facendo registrare anche la variante Delta, le autorità della California hanno annunciato il ripristino dell'obbligo di indossare la maschera in tutti i luoghi pubblici chiusi. La direttiva, che entrerà in vigore mercoledì, vale per tutti gli individui, vaccinati o meno.

Los Angeles, San Francisco e altre contee della California hanno in realtà già ripristinato da mesi questo obbligo a livello locale. Ma altre contee, come Orange e San Diego, molto popolose, si sono limitate ad applicare le direttive di massima imposte dallo Stato: indossare la mascherina in alcuni luoghi pubblici, come aeroporti, ospedali o scuole, ma non negozi, ristoranti o cinema per esempio.