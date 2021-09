Turismo, riaperte le rotte per Sharm e le Maldive. Ma serviranno 3-4 tamponi

Turismo, riaperte le rotte per Sharm e le Maldive. Servono 4 tamponi

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua. Preoccupa soprattutto la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Ma il governo, attravero un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, ha deciso di far ripartire il turismo extra Ue, seguendo precisi protocolli di sicurezza. Si tratta - si legge sul Corriere della Sera - di corridoi turistici Covid free verso mete che garantiscono vacanze assolate anche quando alle nostre latitudini arriva il freddo. I collegamenti protetti riguardano: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e le più vicine zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam in Egitto.

Chi viaggia all’interno dei corridoi Covid free, oltre al green pass, - prosegue il Corriere - dovrà presentare tre o 4 quattro tamponi: il primo (antigenico o molecolare) deve essere realizzato entro le 48 ore precedenti al volo di andata. Al rientro in Italia per i turisti extra Ue non ci sarà più obbligo l’obbligo "di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario". Sarà però necessario, un test negativo realizzato entro le 48 ore precedenti al volo di ritorno. I viaggiatori dovranno poi sottoporsi a un altro tampone (molecolare o antigenico) in aeroporto appena atterrati sul territorio nazionale.