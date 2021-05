Maldive, ex presidente Nasheed in condizioni critiche dopo attentato

L'ex presidente delle Maldive, il 53enne Mohamed Nasheed, si trova in condizioni critiche dopo essere stato ferito ieri in un attentato. "Nelle ultime 16 ore (Nasheed) è stato sottoposto ad interventi chirurgici salva vita per le ferite alla testa, il petto, l'addome e gli arti. Rimane in condizioni critiche e in terapia intensiva", ha reso noto su twitter l'ospedale Adk, dove Nasheed è stato ricoverato a Malé, capitale dell'arcipelago. Fra i fondatori del Partito democratico delle Maldive, Nasheed è dal 2019 speaker del parlamento, la seconda carica del paese.

L'attentato, riferisce al Jazeera, è avvenuto ieri sera. Una bomba piazzata su una moto è esplosa mentre Nasheed saliva a bordo della sua auto. Tre guardie del corpo e due passanti sono rimasti feriti leggermente. L'attentato non è stato rivendicato e per ora non vi sono arresti. Il presidente delle Maldive Ibrahim Mohamed Solih ha parlato di attacco alla democrazia.

Convinto ambientalista e critico dell'estremismo islamico, Nasheed era diventato nel 2008 il primo presidente eletto democraticamente nelle Maldive dopo 30 anni di regime di Maumoon Abdul Gayoom. Nel 2012 era stato costretto a dimettersi con un golpe militare e l'anno successivo era stato sconfitto alle elezioni dal fratellastro di Gayoom, Abdulla Yamen. Condannato nel 2015 a 13 anni di carcere al termine di un processo politico, Nasheed è stato poi scarcerato per motivi medici e nel 2016 ha ottenuto asilo in Gran Bretagna. E' tornato nelle Maldive, dopo la vittoria alle presidenziali del suo alleato Solih.