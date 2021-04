Usa, via libera alla ripresa del vaccino Johnson & Johnson

Via libera della Food and Drug Administration (Fda) alla ripresa della distribuzione e somministrazione negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson. Le monodosi torneranno a disposizione, ma con una novità rispetto al passato: accogliendo la "raccomandazione" del panel di esperti delle autorità sanitarie, i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L'agenzia federale dei farmaci aggiornerà le istruzioni del prodotto, mettendo in guardia dal rischio di trombosi per le donne sotto i cinquant'anni. Le immunizzazioni erano state sospese dopo alcuni rari casi di coaguli del sangue. Dei quindici casi associati al vaccino J&J, tredici avevano riguardato donne tra i 18 e i 49 anni. La raccomandazione alla ripresa delle vaccinazioni era arrivata nel pomeriggio dalla commissione dei Cdc, al termine di una votazione conclusa con dieci sì e quattro no. Le autorità sanitarie, nel consigliare il via libera, avevano spiegato che i "benefici superavano i rischi".