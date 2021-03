Vaccini, caos prenotazioni in Lombardia: dosi inutilizzate a Cremona

A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, la societa' di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina l'hub vaccinale di Cremona, in fiera, si e' ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. Cosi', a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l'Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinche' provvedessero ad inviare una lista di persone da contattare. Obiettivo: evitare di sprecare anche una sola dose di vaccino. Ma il tam tam subito scatenatosi fra i canali istituzionali e soprattutto sui social ha in poco tempo creato il problema contrario: troppe persone all'ingresso del polo. Tanto che con il rischio caos fin troppo evidente, e' stata di nuovo la stessa Asst a rilanciare un nuovo appello: "Non venite qui, aspettate di essere chiamati. Continueremo a vaccinare le persone nelle categorie previste da questa fase del Piano vaccinale e quindi over 80, insegnanti, forze dell'ordine, personale sanitario ed extraospedaliero. Presentandosi di propria volonta' si contribuisce alla creazione di file e di affollamento".

"Giusto tre giorni fa il leader della Lega Salvini attaccava l'Europa per la gestione fallimentare dei Vaccini sostenendo che le Regioni sono pronte a viaggiare a 100. Ed ecco che oggi arriva l'ennesimo flop della giunta di Fontana, della Lega. A causa infatti dell'ennesimo errore sul sistema Aria, la societa' di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, a Cremona questa mattina a fronte di 600 persone si sono presentati in 80. Ed e' cosi' che la Asst ha cercato di rimediare chiamando altre persone e si e' creata una situazione di caos con troppa gente che si e' presentata". . Cosi', in una nota, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli. "E pensare che proprio visitando l'hub di Cremona Bertolaso aveva assicurato che al momento i problemi erano stati superati...al momento, tradotto: per 48 ore? Dopo un anno i lombardi sono stufi di assistere a flop su flop di una giunta regionale totalmente inadeguata", conclude.