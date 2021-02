Vaccino, Astrazeneca: "Brevetto inutile se non lo si sa usare"

Vaccino, AstraZeneca: "Condividere brevetti non è soluzione"

"Il problema non è condividere i brevetti, ma aumentare la capacità di produzione" e "per mettere su nuovi siti di produzione dobbiamo insegnare al personale del sito come fabbricare il vaccino" e "posso assicurare che le nostre squadre sono mobilitate al massimo, ma non vi è modo per qualificare più persone". Lo ha detto Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, nel corso di un'audizione in Parlamento europeo. "Sono davvero convinto che il problema non riguardi i brevetti, ma la capacità di produzione", ha aggiunto Soriot.

Draghi al vertice Ue: "Accelerare sui vaccini"

Accelerare sulla vaccinazione dei cittadini europei e linea dura per le case farmaceutiche che non adempiono alle obbligazioni previste dai contratti. Queste, secondo quanto si apprende, le linee guida dell'intervento del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo primo Consiglio Europeo da premier italiano. Nel corso del summit con i leader Ue, Draghi "è stato molto schietto" nel chiedere un cambio di approccio da parte dell'Ue nei confronti delle imprese farmaceutiche che non hanno rispettato gli impegni nella fornitura di dosi. E' quanto apprende l'AGI da un alto funzionario europeo.