Vaccino Covid, “Così Bill Gates ha fottuto tutti...”

V-day. Una parola che suona quasi come D-day, altra data storica che come questa fu l’inizio della fine di una guerra, allora come oggi. Ma chissà se esistevano già i negazionisti il 5 giugno del 1944. Chissà se qualcuno in Europa o negli States metteva in dubbio la più grande invasione della storia. Non avrebbero messo in dubbio 12 mesi dopo la fine della guerra. Ed è forse questa – 12 mesi - l’attesa (minima) che ci aspetta prima che gli scettici (in parte) si convincano dell’utilità del vaccino.

Nel frattempo sui canali social scorrono i fiumi straripanti del complottismo. “BILL GATES COMPRÒ IL TAGLIO DELLA SANITÀ ha foraggiato politici, stampa ecc per rendere legali crimini contro l'umanità, obblighi vacccinali e ricatti di emarginazione sociale. Vi avvertii dal profilo che mi fu chiuso dalla censura. Tutto si è avverato”, scrive un utente su Twitter. “Sono anni che passo messaggi di questo tipo ma alla gentucola non piace sapere la verità preferendo restare indifferente e complice di ogni bassezza. Anche il mio profilo limitato e censurato ma per me è un onore perchè so di essere nel vero e nel giusto”, risponde un’altra utente. “Eh ma si sa ... noi si è complottisti e Bill filantropo!”, si legge ancora. “Così Bill Gates ci ha fottuto tutti”. E tanto altro ancora si è scritto e si sta scrivendo.

Non è chiaro su quale base scientifica si porti avanti questa tesi, perché al contrario delle autorità regolatore del farmaco che hanno dato il via libera definitivo al vaccino, queste voci singolari non portano a corredo nessuna contro-ricerca, nessuna evidenza scientifica, nessun dato che possa segnalare la pericolosità di questo vaccino. Ma soprattutto non è chiaro il come e il perché Bill Gates avrebbe l'ambizione del controllo globale.

Solo una questione politica? Non proprio, anche una suggestione che stuzzica le nostre fantasie e ci fornisce un argomento da sviscerare a tavola con altre persone, nel tentativo di risultare più interessante di un altro. O comunque dare la sensazione di saperla lunga. Come quei discorsi sulle Torri gemelle abbattute per volontà del Pentagono stesso con il placet della Casa Bianca. Credenze, fantasie, tesi, racconti… Qualsiasi cosa per non riconoscere che qualcuno ne sappia (dati alla mano) più di noi…