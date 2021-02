Vaccino, il triste primato dell’Italia: è lo Stato Ue con più reazioni avverse

Secondo quanto riporta EudraVigilance, il database europeo per la gestione e l’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali autorizzati, in Europa, al 30 gennaio 2021, sono stati segnalati 26.849 eventi avversi al vaccino Covid di Pfizer/BioNtech Tozinameran (nome durante la sperimentazione: BNT162b2; nome commerciale: Comirnaty). Di questi, 21.976 nella fascia di età tra 18 e 64 anni. Di 22.797 casi è stato già registrato il Paese di provenienza della segnalazione. Lo Stato con più eventi avversi è l’Italia con 8.741 casi.Di cui 7.811 casi sono stati classificati come “gravi”.

Tra gli eventi più frequenti riportati ci sono i disturbi di carattere generale e relativi al sito di somministrazione (17.365 casi di cui 4.810 gravi), disturbi del sistema nervoso (11.054 casi di cui 3.471 gravi), disturbi del tessuto muscoloscheletrico e connettivo (8.060 casi di cui 2.046 gravi) e disturbi gastrointestinali (5.987 casi di cui 1.938 gravi). Tra i 26.849 eventi avversi al vaccino Covid Pfizer, segnalati alla banca dati europea EudraVigilance fino al 30 gennaio 2021, ci sono anche 168 casi di paralisi facciale.