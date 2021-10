Vaccino, la terza dose sarà estesa anche agli over 50 entro dicembre

Vaccino, terza dose estesa: entro dicembre inoculazione anche gli over 50. Le parole del Sottosegretario alla Salute Costa

Il piano per la terza dose dei vaccini anti-Covid sta prendendo forma. Dopo anziani, fragili, medici e infermieri, personale e degenti delle Residenze sanitarie e mondo della scuola, sul nuovo richiamo si prospetta il possibile “allargamento” entro l’anno agli over 50. A confermarlo, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Dopo gli over 60, potrebbe toccare ai cinquantenni, la categoria più numerosa che ha fatto 8,3 milioni di vaccini. Se la terza dose verrà allargata agli over 50 anni già a novembre e dicembre, il totale delle persone vaccinabili da qui a fine anno sarebbe di 7,6 milioni di persone. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha chiesto di dare priorità assoluta, dopo 80enni e più fragili, agli insegnanti. Intanto anche in Vaticano è iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid. Papa Francesco, ultraottantenne, sarebbe stato tra i primi a riceverla.

Costa avanza anche l'ipotesi di un allargamento dell'obbligatorietà del vaccino ad altre fasce della popolazione. "Noi come governo non abbiamo mai escluso l'ipotesi di obbligo vaccinale: lo abbiamo già introdotto per alcune categorie e, quindi, valuteremo nelle prossime settimane, in base ai dati, eventualmente se introdurlo per altre fasce ancora", conclude.

Anche i governatori hanno dato la loro opinione. "Ho l'impressione che entro la fine dell'anno verrà estesa la terza dose a chi ha meno di 60 anni", commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Ho parlato con il ministro Speranza e ho chiesto di poter procedere direttamente alla terza dose per tutti i cittadini senza particolari distinzioni", fa sapere il governatore pugliese, Michele Emiliano.

E oggi in Lombardia è stato il primo giorno di apertura alle prenotazioni per gli over 60 e le persone con elevata fragilità che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Sono stati 23.230 gli over 60 lombardi che, solo nella giornata odierna, si sono prenotati per la terza dose del vaccino.