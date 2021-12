Vaccino, ministero Salute: booster a 4 mesi. Israele accelera sulla 4° dose

Vaccino. circolare minister della Salute, via libera a booster a 4 mesi

Il richiamo della dose booster del vaccino contro il Covid si farà a 4 mesi. Lo decreta una circolare del ministero della Salute che sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 a 4 mesi. Sarà il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 Francesco Paolo Figliuolo a indicare il via. "Sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale - si legge nella circolare - inidichera' la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto".

Vaccino: ministero della Salute, 'booster' a 16-17enni e 12-15enni fragili

"E' raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di eta' 16-17 anni e ai soggetti della fascia di eta' 12-15 anni con elevata fragilita' motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di eta'". L'ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (con vaccino Pfizer) e' contenuta nella circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Giovanni Rezza dopo il parere positivo della Cts dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Covid, Israele, "se necessario 4 dose a tutti, aspettiamo dati"

"Con le terze dosi in Israele abbiamo salvato tantissime vite e se ci dovessimo rendere conto che e' necessario un altro booster esteso a tutti lo faremo". Cosi' in un'intervista all'AGI Arnon Shahar, responsabile del piano vaccinale di Tel Aviv, in relazione all'ipotesi di una quarta dose di vaccino a operatori sanitari, over 60 e soggetti immunocompromessi. Inizialmente la somministrazione della quarta dose doveva partire da domenica, ma il ministero della Sanita' israeliano ha fatto marcia indietro.