Vaccino, Pd: "In Puglia lo fa chi ha amici. I malati aspettano. Vergognoso"

"Mi giungono voci di gravissime crepe nel piano vaccinale e in particolare di fatti gravissimi accaduti qui in Puglia". Lo scrive su Fb il segretario del Pd Puglia, onorevole Marco Lacarra. "Persone che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini anti-Covid-19 - rileva - riescono a farselo somministrare sfruttando conoscenze e favori, mentre persone con patologie gravi, malati oncologici, tanti anziani con seri problemi di salute aspettano il loro turno, nella terribile consapevolezza di un contagio che potrebbe costar loro la vita". Per Lacarra questo e' un "crimine vergognoso" e "la magistratura deve immediatamente intervenire".

"Questa - prosegue Lacarra - e' un'oscenita', un oltraggio ad ogni forma di senso civico e di rispetto verso chi versa in condizioni critiche, un insulto verso la dignita' e un'offesa imperdonabile all'intera comunita'. Chi crede oggi di essere furbo, domani dovra' pagare le conseguenze della sua vilta'". "La magistratura - evidenzia - deve immediatamente intervenire su quanto sta accadendo, punire in maniera esemplare questi criminali e disporre l'immediata radiazione di ogni operatore sanitario che si rende partecipe di questi crimini". "La situazione e' intollerabile - conclude - e non possiamo in nessuna maniera permettere che questa indecenza vada avanti nel silenzio e nell'indifferenza".