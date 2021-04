Vaccini, 500mila dosi in un giorno: immunizzate quasi 6 mln di persone

Vaccino, Speranza: "Ieri 500mila dosi, grande lavoro di squadra"

E' stata raggiunta la soglia di quasi 500 mila vaccinazioni in un giorno in Italia. Dal sito ufficiale del governo risultano somministrate ieri 497.993 dosi. L'obiettivo, fissato dal commissario per l'emergenza Figliuolo, è raggiunto. Il ministro della salute Speranza in un post su facebook esprime soddisfazione per il risultato. "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini - scrive Speranza - il Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili". E' quanto ha commentato in un post su facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Vaccino, dato aggiornato: 19.418.615 somministrazioni

Intanto dal report online del commissario Figliuolo aggiornato alle 06.12 di oggi si apprendono essere 19.418.615 le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate in Italia, l'86,6% del totale di quelle consegnate, pari a 22.414.660: nel dettaglio 15.612.480 Pfizer/BioNTech, 1.955.700 Moderna, 4.662.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 179.800 Janssen (J&J). Le somministrazioni hanno riguardato 11.100.920 donne e 8.317.695 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.756.729.