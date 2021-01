Variante Covid: alcune mascherine sono inefficaci, ecco quali

Variante Covid: alcune mascherine, come quelle artigianali in stoffa, sono inefficaci contro il virus. Per proteggersi è opportuno indossare le FFP2 o quelle chirurgiche

Il Covid-19 sta mutando in diverse varianti. Le più celebri sono quella inglese e sudafricana. Al momento non è possibile dire se queste varianti siano più letali ma ci sono conferme che siano più resistenti alle cure e soprattutto più contagiose. Anche in Italia si sono registrati casi di Sars Cov-2 nella variante britannica durante questa seconda ondata e stando all'allarme lanciato dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, alcuni modelli di mascherini sono inefficaci contro di essa.

Variante Covid: "Alcune mascherine sono inefficaci. Consigliamo i modelli FFP2 e chirurgici"

Véran in un'intervista alla radio France Inter ha affermato che uno dei motivi per cui si è registrata una crescita esponenziale di contagi negli ultimi mese, soprattutto in Paesi come la Germania, è dovuto al fatto che le viranti di Covid-19 sono più contagiose e in grado di superare la schermatura offerta da dispositivi di protezione individuale come le mascherine.

Il ministro francese ha quindi consigliato di dotarsi di mascherine che garantiscano un filtraggio superiore al 90%. Alcuni modelli, come quelle artigianali in stoffa, hanno un livello di protezione che non arriva al 70% delle particelle di 3 micrometri, ovvero le dimensioni delle gocce di saliva che sono il primo veicolo di contagio da Covid-19.

"Le uniche mascherine che raccomandiamo di fronte alle varianti del virus sono quelle chirurgiche e le FFP2. - ha spiegato Véran - Qui in Francia la situazione dei contagi relativi alle nuove varianti del virus è decisamente migliore rispetto a quella dei nostri vicini europei, ma abbiamo ancora un tasso di contagio troppo alto per allentare le restrizioni. Il coprifuoco alle 18 resta in vigore su tutto il territorio nazionale e non è escluso il rischio di dover imporre il terzo lockdown dall'inizio dell'emergenza".