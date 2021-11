Variante Covid, Italia, Regno Unito e Israele bloccano voli dal Sudafrica

Variante Covid scoperta in Sudafrica, è allarme: Regno Unito e Israele chiudono le frontiere. Anche l'Italia vieta gli ingressi da 7 paesi. L'Oms si riunisce

Si tratta della variante B.1.1.529, capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini. Molti i paesi che sono corsi subito ai ripari. Il Regno Unito ha annunciato la chiusura dei confini a 6 Paesi africani: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Stessa decisione per Israele, che ha però aggiunto anche il Mozambico. Ora anche l'Italia.

Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato una riunione d'urgenza. Gli scienziati sudafricani hanno attribuito l'impennata di contagi proprio alla nuova variante. "Purtroppo abbiamo rilevato una nuova variante che è motivo di preoccupazione in Sudafrica - ha detto il virologo Tulio de Oliveira in una conferenza stampa d'urgenza -. La variante, denominata scientificamente B.1.1.529, ha un numero molto elevato di mutazioni". La variante è stata rilevata anche in Botswana e a Hong Kong tra alcuni viaggiatori provenienti dal Sudafrica, ha aggiunto.

L'Oms sta "monitorando da vicino" la variante segnalata e si riunirà in giornata per determinare se debba essere designata di "interesse" o di "preoccupazione". Il ministro della Sanità sudafricano, Joe Phaahla, ha affermato che la variante è di "seria preoccupazione" e potenzialmente "una grave minaccia".

I Paesi che stanno prendendo velocemente provvedimenti non sono solo Gran Bretagna e Israele. Le autorità sanitarie centrali indiane hanno allertato gli Stati, chiedendo di effettuare "rigorosi screening e test" sui viaggiatori in arrivo da Sudafrica, Botswana e Hong Kong, e di rintracciare e sottoporre a test tutte le persone con cui hanno avuto contatti. La Nuova Zelanda ha fatto sapere di seguire da vicino i nuovi sviluppi, lasciando intendere che nuove misure saranno possibili dopo la riunione dell'Oms.

Speranza: "Ingresso vietato dal Sudafrica e altri 6 paesi"

"Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini". Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza in una nota. "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione", aggiunge Speranza.