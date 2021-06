Variante Delta in GB, 42 decessi confermati. Anche tra i già vaccinati

Sono 42 le vittime accertate della variante Delta in Inghilterra. Lo ha comunicato il Ministero della Sanità. Tra questi, 23 non avevano ricevuto alcun vaccino, 7 avevano ricevuto una prima dose vaccinale 21 giorni prima di aver contratto l’infezione, 12 si sono ammalati due settimane dopo aver concluso anche la seconda dose di vaccino. Questo è l’elemento che preoccupa di più le autorità: ci si può ammalare, e morire, anche dopo aver completato l’iter vaccinale. Numeri ancora bassi, ma che comunque destano qualche preoccupazione.

Più del 90% di tutti i nuovi casi Covid-19 in Inghilterra sono infatti da ascrivere alla ‘variante Delta’, che continua a infettare con percentuali di contagio molto più alte rispetto a tutte le varianti fin qui conosciute. Intanto la Scozia ha annunciato che anche gli studenti in arrivo da altri paesi del mondo saranno vaccinati. C’è qualche preoccupazione per la ‘fan-zone’ Euro 2020 di Glasgow che vedrà un’affluenza di migliaia di persone (e fiumi di birra consumati). Le autorità chiedono ai tifosi di farsi un tampone prima di entrare nella piazza ma non c’è alcun obbligo. Infine, notizie non buone nemmeno dalla Russia dove si è registrato il numero più alto di contagi da febbraio: 12,505 nuovi casi in 24 ore.