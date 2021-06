Virus, mascherine all'aperto addio. Dal 28 giugno non ci sarà più l'obbligo

Virus, mascherine all'aperto addio. Dal 28 giugno basta obbligo

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante tutti i numeri siano in netto calo. Preoccupano due fattori, la variante delta dilagante in Gran Bretagna e destinata a compiere lo stesso percorso anche nel nostro Paese e l'incertezza sulla campagna vaccinale dovuta al mix di vaccini e ai dubbi su AstraZeneca. Ma dal Cts è arrivato il via libera tanto atteso, dal 28 giugno in zona bianca non si dovrà più indossare la mascherina all’aperto. La conferma - si legge sul Corriere della Sera - arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza: "Sarà superato l’obbligo, sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts".

Durante la discussione di ieri pomeriggio - prosegue il Corriere - gli scienziati si sono trovati d’accordo sulla bassissima circolazione del virus quando si sta all’aperto e per questo non hanno avuto dubbi sulla possibilità di togliere la mascherina già dalla prossima settimana. Venerdì l’Istituto superiore di sanità esaminerà il nuovo monitoraggio settimanale. Se non ci saranno particolari criticità arriverà il via libera con un decreto del governo. Esulta la Lega, che chiede il via libera anche all’apertura delle discoteche,

e sulla stessa linea c’è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "perché questo favorisce il turismo, è un grande segnale a tutta l’Europa, per dire che l’Italia vuole essere protagonista di questa nuova fase".